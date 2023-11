Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen

So bewegt sich der SPI am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,91 Prozent fester bei 13 871,89 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,804 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,297 Prozent fester bei 13 787,93 Punkten, nach 13 747,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 13 910,81 Punkte, das Tagestief hingegen 13 787,93 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wurde der SPI mit 14 240,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 790,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der SPI noch bei 13 777,78 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,23 Prozent. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Zähler.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 12,34 Prozent auf 38,78 CHF), Geberit (+ 11,63 Prozent auf 471,40 CHF), Idorsia (+ 10,33) Prozent auf 1,88 CHF), ams (+ 8,75 Prozent auf 3,51 CHF) und Spexis (+ 8,24 Prozent auf 0,18 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-9,36 Prozent auf 0,40 CHF), Orascom Development (-5,66 Prozent auf 5,00 CHF), Swisscom (-4,98 Prozent auf 522,40 CHF), EFG International (-2,95 Prozent auf 10,54 CHF) und Warteck Invest (-2,07 Prozent auf 1 895,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 955 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 264,612 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

