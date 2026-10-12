Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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SPI-Performance im Fokus 12.10.2026 12:26:45

Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent auf 19 587,86 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,446 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 19 602,34 Punkte an der Kurstafel, nach 19 542,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 19 582,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 639,48 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI auf 20 023,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 212,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,38 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell EvoNext (+ 10,50 Prozent auf 2,42 CHF), Idorsia (+ 4,10 Prozent auf 4,37 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,69 Prozent auf 7,87 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,64 Prozent auf 0,15 CHF) und Villars SA (+ 2,59 Prozent auf 595,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Curatis (-7,61 Prozent auf 18,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Adecco SA (-5,45 Prozent auf 22,54 CHF), BioVersys (-5,28 Prozent auf 25,10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,28 Prozent auf 5,38 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 638 508 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,24 -5,53% Adecco SA
Barry Callebaut AG (N) 1 114,00 -2,19% Barry Callebaut AG (N)
BioVersys 25,10 -5,28% BioVersys
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,70 -6,56% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,20 -7,61% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,53 8,12% EvoNext Holdings AG
Idorsia AG 4,68 3,95% Idorsia AG
MindMaze Therapeutics 0,16 1,91% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,64 6,40% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 396,20 0,56% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,96 0,00% UBS
Villars SA 595,00 2,59% Villars SA
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,80 -4,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 611,00 0,35%

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