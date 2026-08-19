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WKN DE: A3D7AP / ISIN: CH1262055788

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SPI im Fokus 19.08.2026 15:58:56

Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich

Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,39 Prozent auf 20 240,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,067 Prozent tiefer bei 20 148,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20 161,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 265,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 142,70 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,129 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 156,26 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 18 867,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 957,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,95 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17,00 Prozent auf 5,85 CHF), Leonteq (+ 9,13 Prozent auf 20,80 CHF), Geberit (+ 7,97 Prozent auf 569,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,85 Prozent auf 0,22 CHF) und Sensirion (+ 5,54 Prozent auf 81,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,04 CHF), EvoNext (-4,84 Prozent auf 2,36 CHF), Straumann (-3,45 Prozent auf 96,22 CHF), StarragTornos (-3,41 Prozent auf 34,00 CHF) und Emmi (-3,21 Prozent auf 843,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 157 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,205 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Curatis AG 19,95 -0,25% Curatis AG
Emmi AG 889,00 -4,20% Emmi AG
EvoNext Holdings AG 2,56 -2,29% EvoNext Holdings AG
Geberit AG (N) 601,80 7,31% Geberit AG (N)
Highlight Event and Entertainment AG 5,50 4,76% Highlight Event and Entertainment AG
Leonteq AG 22,25 7,49% Leonteq AG
Logitech S.A. 86,18 1,17% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,22 2,80% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 400,80 2,93% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 82,60 0,24% Sensirion Holding AG
StarragTornos Holding 34,60 -1,70% StarragTornos Holding
Straumann Holding AG 103,80 -1,89% Straumann Holding AG
UBS 45,53 -0,46% UBS

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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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