EvoNext Holdings Aktie
WKN DE: A3D7AP / ISIN: CH1262055788
|SPI im Fokus
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19.08.2026 15:58:56
Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich
Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,39 Prozent auf 20 240,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,067 Prozent tiefer bei 20 148,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20 161,57 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 265,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 142,70 Punkten.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,129 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 156,26 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 18 867,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 957,70 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,95 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17,00 Prozent auf 5,85 CHF), Leonteq (+ 9,13 Prozent auf 20,80 CHF), Geberit (+ 7,97 Prozent auf 569,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,85 Prozent auf 0,22 CHF) und Sensirion (+ 5,54 Prozent auf 81,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,04 CHF), EvoNext (-4,84 Prozent auf 2,36 CHF), Straumann (-3,45 Prozent auf 96,22 CHF), StarragTornos (-3,41 Prozent auf 34,00 CHF) und Emmi (-3,21 Prozent auf 843,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 157 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,205 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|0,00%
|Curatis AG
|19,95
|-0,25%
|Emmi AG
|889,00
|-4,20%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|-2,29%
|Geberit AG (N)
|601,80
|7,31%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,50
|4,76%
|Leonteq AG
|22,25
|7,49%
|Logitech S.A.
|86,18
|1,17%
|MindMaze Therapeutics
|0,22
|2,80%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|400,80
|2,93%
|Sensirion Holding AG
|82,60
|0,24%
|StarragTornos Holding
|34,60
|-1,70%
|Straumann Holding AG
|103,80
|-1,89%
|UBS
|45,53
|-0,46%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 223,03
|0,30%
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.