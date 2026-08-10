Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus

Für den SPI ging es am Montag aufwärts.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,37 Prozent höher bei 20 585,70 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,536 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 20 553,73 Punkte an der Kurstafel, nach 20 509,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 596,71 Punkte, das Tagestief hingegen 20 505,48 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der SPI noch bei 20 023,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 574,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16 566,12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,85 Prozent nach oben. Bei 20 606,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 4,59 Prozent auf 0,09 CHF), Klingelnberg (+ 3,54 Prozent auf 11,70 CHF), Tecan (N) (+ 3,54 Prozent auf 202,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,54 Prozent auf 16,40 CHF) und Kudelski (+ 3,32 Prozent auf 1,25 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,87 Prozent auf 6,74 CHF), Addex Therapeutics (-5,80 Prozent auf 0,04 CHF), Medartis (-4,20 Prozent auf 84,50 CHF), OC Oerlikon (-3,67 Prozent auf 4,73 CHF) und Schlatter Industries (-3,19 Prozent auf 18,20 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 896 717 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 317,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at