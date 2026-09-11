BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance im Fokus 11.09.2026 17:58:49

Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI stieg im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 19 454,12 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,398 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,243 Prozent auf 19 457,46 Punkte an der Kurstafel, nach 19 410,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 445,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 572,43 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2,69 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 20 511,96 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 077,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der SPI auf 17 048,42 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kudelski (+ 5,93 Prozent auf 1,34 CHF), Schlatter Industries (+ 4,57 Prozent auf 18,30 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,64 Prozent auf 114,00 CHF), Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,41 Prozent auf 66,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Ypsomed (-7,18 Prozent auf 354,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,67 Prozent auf 0,17 CHF), Barry Callebaut (-3,68 Prozent auf 1 100,00 CHF), Addex Therapeutics (-3,28 Prozent auf 0,02 CHF) und BACHEM (-2,96 Prozent auf 76,95 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 103 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,243 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MindMaze Therapeutics

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -4,24% Addex Therapeutics Ltd.
BACHEM HOLDING AG 81,20 -2,93% BACHEM HOLDING AG
Barry Callebaut AG (N) 1 156,00 -4,30% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 70,30 3,23% Basilea Pharmaceutica AG
Curatis AG 19,45 0,78% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,36 0,85% EvoNext Holdings AG
Kudelski S.A. (I) 1,34 0,00% Kudelski S.A. (I)
Logitech S.A. 88,60 3,22% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,17 -6,95% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 114,00 3,64% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372,00 -0,27% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,30 4,57% Schlatter Industries AG
UBS 47,02 1,38% UBS
Ypsomed AG 372,80 -7,49% Ypsomed AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 454,12 0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen