Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SPI stieg im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 19 454,12 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,398 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,243 Prozent auf 19 457,46 Punkte an der Kurstafel, nach 19 410,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 445,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 572,43 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2,69 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 20 511,96 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 077,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der SPI auf 17 048,42 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kudelski (+ 5,93 Prozent auf 1,34 CHF), Schlatter Industries (+ 4,57 Prozent auf 18,30 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,64 Prozent auf 114,00 CHF), Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,41 Prozent auf 66,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Ypsomed (-7,18 Prozent auf 354,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,67 Prozent auf 0,17 CHF), Barry Callebaut (-3,68 Prozent auf 1 100,00 CHF), Addex Therapeutics (-3,28 Prozent auf 0,02 CHF) und BACHEM (-2,96 Prozent auf 76,95 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 103 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,243 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at