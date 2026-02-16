Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Kursentwicklung
|
16.02.2026 12:27:39
Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich mittags im Plus
Am Montag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 18 820,17 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent höher bei 18 772,07 Punkten in den Montagshandel, nach 18 763,25 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 822,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 767,72 Punkten lag.
SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der SPI mit 18 527,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 17 391,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der SPI auf 17 038,80 Punkte taxiert.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,17 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 18 822,69 Punkte. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Evolva (+ 15,06 Prozent auf 0,98 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 14,52 Prozent auf 7,10 CHF), Molecular Partners (+ 7,62 Prozent auf 3,67 CHF), Mikron (+ 7,02 Prozent auf 18,00 CHF) und Gurit (+ 6,07 Prozent auf 27,95 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Stadler Rail (-2,50 Prozent auf 20,28 CHF), Georg Fischer (-2,43 Prozent auf 54,20 CHF), Arbonia (-2,28 Prozent auf 5,57 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-2,22 Prozent auf 0,11 CHF) und Rieter (-2,17 Prozent auf 3,61 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 923 674 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 323,375 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 79,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|6,07
|-1,78%
|Evolva Holding AG
|1,05
|7,14%
|Georg Fischer AG
|59,60
|-1,97%
|Gurit Holding AG
|28,20
|-1,40%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,85
|1,48%
|Kudelski S.A. (I)
|1,24
|-4,98%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,11
|-10,04%
|Mikron AG (Mikron Technology)
|17,46
|3,80%
|Molecular Partners AG
|3,93
|7,24%
|Rieter AG (N)
|3,93
|-2,36%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|408,00
|0,10%
|Stadler Rail
|22,42
|-1,58%
|UBS
|35,57
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 821,47
|0,31%
