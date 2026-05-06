Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 1,80 Prozent auf 18 810,97 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,847 Prozent auf 18 635,04 Punkte an der Kurstafel, nach 18 478,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 635,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 931,95 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 18 123,68 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Wert von 18 638,05 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 16 667,43 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,12 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 23,87 Prozent auf 0,41 CHF), Huber + Suhner (+ 15,80 Prozent auf 267,50 CHF), lastminutecom (+ 8,00) Prozent auf 12,15 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 7,60 Prozent auf 46,16 CHF) und Mikron (+ 6,98 Prozent auf 16,85 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Alcon (-12,33 Prozent auf 51,04 CHF), ASMALLWORLD (-7,26 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-6,25 Prozent auf 0,08 CHF), Logitech (-5,04 Prozent auf 76,10 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-4,48 Prozent auf 2 130,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 879 135 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,207 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at