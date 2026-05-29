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WKN DE: A3D7AP / ISIN: CH1262055788

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SPI-Kursentwicklung 29.05.2026 17:58:29

Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der SPI verbuchte am Freitagabend Zuwächse.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent fester bei 19 157,82 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,436 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,159 Prozent auf 19 114,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 084,30 Punkten am Vortag.

Bei 19 249,36 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 114,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,244 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, notierte der SPI bei 18 395,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 255,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, den Wert von 16 791,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,02 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Varia US Properties (+ 15,65 Prozent auf 15,15 CHF), GAM (+ 13,00 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (+ 12,50 Prozent auf 45,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 9,05 Prozent auf 5,30 CHF) und Logitech (+ 8,19 Prozent auf 94,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen DOTTIKON ES (-20,92 Prozent auf 310,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-7,69 Prozent auf 90,00 CHF), Orell Fuessli (-7,38 Prozent auf 150,50 CHF), Idorsia (-6,69 Prozent auf 4,47 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,46 Prozent auf 13,62 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8 280 773 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,833 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 41,40 0,49% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 21,50 0,00% ams-OSRAM AG
Banque Cantonale du Jura SA 90,00 -7,69% Banque Cantonale du Jura SA
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,70 8,57% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 24,90 2,05% Curatis AG
DOTTIKON ES HOLDING AG 338,00 -15,08% DOTTIKON ES HOLDING AG
EvoNext Holdings AG 1,49 8,76% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 3,45% GAM AG
Idorsia AG 4,85 -6,65% Idorsia AG
Logitech S.A. 103,30 7,65% Logitech S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 15,10 -4,43% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Orell Fuessli AG 166,00 -5,68% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 367,20 0,27% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 40,38 0,27% UBS
Varia US Properties 15,15 15,65% Varia US Properties

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SPI 19 157,82 0,39%

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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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