Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Der SPI hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,73 Prozent fester bei 20 394,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,527 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,601 Prozent höher bei 20 367,95 Punkten in den Handel, nach 20 246,22 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 394,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 367,95 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,759 Prozent. Der SPI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 20 015,46 Punkten auf. Der SPI notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 18 551,09 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 16 525,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 5,05 Prozent auf 0,21 CHF), Clariant (+ 3,31 Prozent auf 9,20 CHF), VAT (+ 3,28 Prozent auf 623,20 CHF), Calida (+ 3,27 Prozent auf 15,80 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,25 Prozent auf 6,36 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Edisun Power Europe (-6,18 Prozent auf 63,80 CHF), Feintool International (-5,10 Prozent auf 9,30 CHF), Addex Therapeutics (-3,94 Prozent auf 0,04 CHF), Private Equity (-3,75 Prozent auf 61,60 CHF) und EvoNext (-3,72 Prozent auf 2,07 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 435 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 318,247 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at