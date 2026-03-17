Gute Stimmung in Zürich: SPI letztendlich auf grünem Terrain

Mit dem SPI ging es am Abend aufwärts.

Am Dienstag erhöhte sich der SPI via SIX schlussendlich um 0,58 Prozent auf 18 041,64 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,356 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,213 Prozent schwächer bei 17 899,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 937,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 883,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 085,91 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 960,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 892,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, betrug der SPI-Kurs 17 274,75 Punkte.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,10 Prozent ein. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 574,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 7,51 Prozent auf 3,15 CHF), DocMorris (+ 6,93 Prozent auf 4,29 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,91 Prozent auf 0,05 CHF), PolyPeptide (+ 5,53 Prozent auf 25,75 CHF) und Feintool International (+ 5,38 Prozent auf 9,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen StarragTornos (-6,94 Prozent auf 32,20 CHF), Bellevue (-5,32 Prozent auf 8,90 CHF), Molecular Partners (-5,12 Prozent auf 3,15 CHF), IVF HARTMANN (-3,79 Prozent auf 139,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,74 Prozent auf 0,43 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 412 597 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 291,712 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at