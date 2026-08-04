Gute Stimmung in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,65 Prozent höher bei 20 339,58 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,319 Prozent höher bei 20 272,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 208,44 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 389,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 198,98 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SPI mit 20 326,79 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 18 392,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der SPI auf 16 486,77 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 491,23 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 10,12 Prozent auf 22,30 CHF), Ascom (+ 8,54 Prozent auf 5,59 CHF), lastminutecom (+ 6,72 Prozent auf 13,50 CHF), Comet (+ 6,37 Prozent auf 370,80 CHF) und Rieter (+ 6,04 Prozent auf 3,25 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-8,72 Prozent auf 0,21 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,61 Prozent auf 5,05 CHF), Curatis (-4,29 Prozent auf 20,10 CHF), Edisun Power Europe (-4,00 Prozent auf 67,20 CHF) und SKAN (-3,20 Prozent auf 57,40 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 037 806 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 306,026 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at