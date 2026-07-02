Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt zum Start im Plus

Der SPI bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Am Donnerstag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,33 Prozent auf 19 982,48 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,040 Prozent höher bei 19 925,50 Punkten in den Handel, nach 19 917,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 982,48 Punkte, das Tagestief hingegen 19 925,50 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,040 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SPI einen Stand von 18 853,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 123,68 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 16 625,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 141,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 6,84 Prozent auf 0,63 EUR), ams-OSRAM (+ 4,17 Prozent auf 17,00 CHF), Arbonia (+ 3,73 Prozent auf 3,75 CHF), Orior (+ 3,40 Prozent auf 15,22 CHF) und Adval Tech (+ 2,49 Prozent auf 41,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,57 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), lastminutecom (-5,41 Prozent auf 12,25 CHF), Private Equity (-5,23 Prozent auf 61,60 CHF) und Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 265 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at