Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert mittags im Plus

SPI-Handel am Mittag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 13 901,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,815 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,072 Prozent fester bei 13 909,46 Punkten, nach 13 899,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 13 968,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 898,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 108,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, lag der SPI bei 14 636,52 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2022, den Stand von 13 647,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 451,76 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 18,05 Prozent auf 0,20 CHF), Evolva (+ 7,12 Prozent auf 3,16 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,25 Prozent auf 7,65 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,12 Prozent auf 0,05 CHF) und Idorsia (+ 6,08 Prozent auf 1,96 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen IVF HARTMANN (-7,21 Prozent auf 103,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,06 Prozent auf 0,40 CHF), Talenthouse (-5,56 Prozent auf 0,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,19 Prozent auf 0,10 CHF) und APG SGA (-3,13 Prozent auf 170,50 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 8 561 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 267,059 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2023 weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

