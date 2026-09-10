Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der SPI bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Am Donnerstag steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,22 Prozent im Plus bei 19 553,46 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,437 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,185 Prozent höher bei 19 546,48 Punkten, nach 19 510,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 567,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 546,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,19 Prozent nach unten. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 20 585,70 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Wert von 19 010,52 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 16 950,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Adecco SA (+ 2,27 Prozent auf 24,38 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1,68 Prozent auf 54,60 CHF), APG SGA (+ 1,54 Prozent auf 198,00 CHF), Idorsia (+ 1,47 Prozent auf 5,19 CHF) und Cicor Technologies (+ 1,35 Prozent auf 134,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Adval Tech (-5,16 Prozent auf 40,40 CHF), BVZ (-5,16 Prozent auf 1 470,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), Feintool International (-4,17 Prozent auf 11,50 CHF) und Curatis (-3,50 Prozent auf 19,30 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der DocMorris-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 120 109 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,885 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at