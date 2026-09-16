Addex Therapeutics Aktie

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WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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SPI im Blick 16.09.2026 17:58:53

Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Der SPI beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Der SPI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 19 557,13 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,154 Prozent stärker bei 19 485,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 455,24 Punkten am Vortag.

Bei 19 485,11 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 575,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,149 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der SPI bei 19 408,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 709,44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,21 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 6,61 Prozent auf 13,70 CHF), lastminutecom (+ 5,65 Prozent auf 10,10 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,38 Prozent auf 5,88 CHF), Cicor Technologies (+ 4,74 Prozent auf 128,20 CHF) und Comet (+ 4,19 Prozent auf 323,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-7,44 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,79 Prozent auf 17,90 CHF), Jungfraubahn (-5,74 Prozent auf 238,00 CHF), Molecular Partners (-4,75 Prozent auf 3,21 CHF) und SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 187 168 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 310,165 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 1,85% Addex Therapeutics Ltd.
AEVIS VICTORIA SA 14,90 7,97% AEVIS VICTORIA SA
Barry Callebaut AG (N) 1 182,00 1,46% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,32 2,27% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 138,00 2,22% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 352,60 3,64% Comet Holding AG
Curatis AG 18,00 0,56% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,10 0,00% EvoNext Holdings AG
Jungfraubahn AG (N) 238,50 -5,17% Jungfraubahn AG (N)
lastminute.com N.V. 10,40 2,97% lastminute.com N.V.
Molecular Partners AG 3,38 1,81% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 387,00 -0,57% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 4,90% SHL Telemedicine
UBS 44,33 1,16% UBS

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