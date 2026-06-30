Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt am Dienstagmittag

Am Dienstag gewinnt der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,39 Prozent auf 20 118,34 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,478 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,248 Prozent höher bei 20 090,77 Punkten, nach 20 040,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 050,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 119,55 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 19 157,82 Punkten. Der SPI lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 17 673,08 Punkten. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 16 534,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,28 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 119,55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 5,81 Prozent auf 7,29 CHF), BACHEM (+ 5,62 Prozent auf 77,00 CHF), IVF HARTMANN (+ 4,00 Prozent auf 130,00 CHF), Sensirion (+ 3,87 Prozent auf 80,50 CHF) und SKAN (+ 3,84 Prozent auf 56,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil EvoNext (-19,12 Prozent auf 2,20 CHF), SHL Telemedicine (-9,42 Prozent auf 0,94 CHF), Adval Tech (-5,83 Prozent auf 42,00 CHF), Logitech (-4,32 Prozent auf 76,14 CHF) und Xlife Sciences (-3,61 Prozent auf 18,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 396 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 294,993 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at