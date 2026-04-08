BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Index-Performance
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08.04.2026 12:26:51
Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt am Mittwochmittag
Am Mittwoch geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 2,66 Prozent auf 18 330,76 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,319 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,46 Prozent höher bei 18 115,28 Punkten in den Handel, nach 17 855,12 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SPI betrug 18 503,27 Punkte, das Tagestief hingegen 18 115,28 Zähler.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, notierte der SPI bei 18 099,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 407,20 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 15 203,01 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,485 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 16,28 Prozent auf 0,35 CHF), ASMALLWORLD (+ 12,28 Prozent auf 0,64 CHF), Molecular Partners (+ 9,33 Prozent auf 3,28 CHF), ams-OSRAM (+ 8,89 Prozent auf 9,31 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,85 Prozent auf 0,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-10,48 Prozent auf 0,94 CHF), Evolva (-6,97 Prozent auf 0,83 CHF), Varia US Properties (-2,88 Prozent auf 15,15 CHF), IVF HARTMANN (-2,87 Prozent auf 135,50 CHF) und BVZ (-2,60 Prozent auf 1 500,00 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 002 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,616 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu BVZ AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|10,05
|7,83%
|ASMALLWORLD AG
|0,65
|10,17%
|BVZ AG
|1 500,00
|-2,60%
|Curatis AG
|23,30
|5,91%
|Evolva Holding AG
|0,90
|-0,55%
|IVF HARTMANN AG
|147,00
|0,68%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,11
|1,92%
|MindMaze Therapeutics
|0,36
|11,25%
|mobilezone ag
|16,38
|0,00%
|Molecular Partners AG
|3,68
|9,52%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|355,20
|1,43%
|SHL Telemedicine
|0,95
|-9,33%
|UBS
|35,87
|4,82%
|Varia US Properties
|15,00
|-3,85%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 412,26
|3,12%
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