Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,40 Prozent fester bei 19 345,60 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,386 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,774 Prozent höher bei 19 225,52 Punkten in den Handel, nach 19 077,88 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 387,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 225,52 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 582,49 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 17 920,70 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 12.06.2025, mit 17 006,95 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 387,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Perrot Duval SA (+ 8,44 Prozent auf 48,80 CHF), Sika (+ 6,48 Prozent auf 156,00 CHF), Implenia (+ 6,01 Prozent auf 68,80 CHF), lastminutecom (+ 5,76 Prozent auf 12,85 CHF) und ams-OSRAM (+ 5,52 Prozent auf 17,79 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Groupe Minoteries SA (-3,28 Prozent auf 236,00 CHF), Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF), GAM (-2,52 Prozent auf 0,06 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2,18 Prozent auf 53,80 CHF) und Cicor Technologies (-1,98 Prozent auf 138,80 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 195 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,920 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at