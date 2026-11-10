SPI
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10.11.2026 12:26:34
Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne
Um 12:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,64 Prozent auf 21 168,92 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,630 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,636 Prozent auf 21 166,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 033,26 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 21 168,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21 103,07 Einheiten.
SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SPI 20 585,70 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 179,19 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 16,04 Prozent zu Buche. Bei 21 271,96 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), DocMorris (+ 5,04 Prozent auf 18,35 CHF), SoftwareONE (+ 3,84) Prozent auf 9,19 CHF), WISeQey (+ 3,39 Prozent auf 7,01 USD) und BKW (+ 3,33 Prozent auf 130,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Adval Tech (-4,91 Prozent auf 42,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,33 Prozent auf 4,64 CHF), GAM (-2,82 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,72 Prozent auf 8,94 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 970 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 346,109 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|47,20
|1,72%
|ASMALLWORLD AG
|1,26
|-11,27%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 344,00
|-1,61%
|Bellevue AG
|7,36
|0,82%
|BKW AG
|139,50
|1,38%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|20,34
|6,94%
|EvoNext Holdings AG
|2,54
|-0,78%
|GAM AG
|0,06
|-2,60%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,70
|0,88%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|9,90
|-0,40%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|446,40
|0,04%
|SoftwareONE
|9,71
|2,64%
|UBS
|44,07
|1,12%
|Villars SA
|585,00
|-1,68%
|WISeQey
|6,50
|-7,28%
Indizes in diesem Artikel
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|21 144,31
|0,53%
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