Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne

Der SPI befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 19 754,84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,405 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,695 Prozent auf 19 650,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 514,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 754,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 610,26 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 317,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 475,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 16 812,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,29 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 17,58 Prozent auf 20,20 CHF), Sensirion (+ 6,28 Prozent auf 82,90 CHF), Huber + Suhner (+ 5,91 Prozent auf 175,60 CHF), Rieter (+ 5,76 Prozent auf 2,39 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 5,70 Prozent auf 228,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-6,33 Prozent auf 0,14 CHF), Feintool International (-4,92 Prozent auf 11,60 CHF), ASMALLWORLD (-4,27 Prozent auf 0,56 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF) und Molecular Partners (-4,05 Prozent auf 3,32 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 382 272 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 307,166 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at