Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent höher bei 18 288,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,386 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,421 Prozent auf 18 265,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 188,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 308,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 247,86 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SPI einen Wert von 18 186,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 295,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 498,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,256 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Gurit (+ 11,38 Prozent auf 20,45 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,33 Prozent auf 0,05 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,01 Prozent auf 2,20 CHF), Comet (+ 4,19 Prozent auf 298,20 CHF) und BB Biotech (+ 3,22 Prozent auf 48,15 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Meier Tobler (-6,46 Prozent auf 36,90 CHF), Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF), Autoneum (-4,06 Prozent auf 137,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-2,92 Prozent auf 1,13 CHF) und Rieter (-2,35 Prozent auf 3,33 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 702 167 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,550 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

