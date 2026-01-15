Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge

Um 15:39 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,41 Prozent auf 18 619,74 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,377 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,261 Prozent höher bei 18 592,20 Punkten, nach 18 543,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 572,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 642,83 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,859 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der SPI auf 17 915,20 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 269,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, stand der SPI bei 15 724,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,07 Prozent nach oben. Bei 18 642,83 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 18 075,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Ascom (+ 18,58 Prozent auf 4,25 CHF), VAT (+ 14,45 Prozent auf 497,40 CHF), Sulzer (+ 7,28 Prozent auf 171,00 CHF), Partners Group (+ 6,52 Prozent auf 1 078,50 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,80 Prozent auf 0,73 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Evolva (-9,07 Prozent auf 0,78 CHF), Edisun Power Europe (-5,67 Prozent auf 56,60 CHF), Curatis (-5,33 Prozent auf 16,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,32 Prozent auf 0,05 CHF) und Idorsia (-4,98 Prozent auf 3,63 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 350 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 297,465 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at