WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

06.02.2026 15:59:28

Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge

Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge

Der SPI gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:42 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 18 625,16 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,462 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,526 Prozent tiefer bei 18 485,32 Punkten, nach 18 583,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 422,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 625,16 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SPI auf 18 352,40 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16 989,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der SPI bei 16 757,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,10 Prozent nach oben. Bei 18 708,70 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 21,43 Prozent auf 51,00 CHF), LEM (+ 14,26 Prozent auf 324,50 CHF), Gurit (+ 7,14 Prozent auf 23,25 CHF), GAM (+ 6,12 Prozent auf 0,13 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,07 Prozent auf 0,15 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Xlife Sciences (-5,14 Prozent auf 20,30 CHF), DocMorris (-2,74 Prozent auf 5,69 CHF), Ascom (-2,60 Prozent auf 5,25 CHF), Luzerner Kantonalbank (-2,57 Prozent auf 98,40 CHF) und Varia US Properties (-2,53 Prozent auf 19,30 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 305 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317,831 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

