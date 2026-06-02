Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne

Der SPI wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Am Dienstag schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 18 853,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,425 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,391 Prozent stärker bei 18 910,59 Punkten in den Handel, nach 18 837,00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 793,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 961,68 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, stand der SPI noch bei 19 027,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der SPI einen Wert von 16 814,76 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,35 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Klingelnberg (+ 19,28 Prozent auf 13,30 CHF), ams-OSRAM (+ 11,83 Prozent auf 21,56 CHF), EvoNext (+ 11,54 Prozent auf 1,60 CHF), Perrot Duval SA (+ 10,19 Prozent auf 47,60 CHF) und Huber + Suhner (+ 7,97 Prozent auf 284,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Molecular Partners (-5,36 Prozent auf 3,00 CHF), Clariant (-5,29 Prozent auf 7,61 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,89 Prozent auf 12,44 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,80 Prozent auf 15,20 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-3,59 Prozent auf 72,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 141 559 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 293,003 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at