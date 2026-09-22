Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels fester

Schlussendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 0,22 Prozent aufwärts auf 19 804,44 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,413 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,214 Prozent auf 19 802,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19 760,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 877,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 685,98 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 20 317,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der SPI mit 19 570,81 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 16 823,86 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,56 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Rieter (+ 8,09 Prozent auf 2,54 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,67 Prozent auf 7,02 CHF), GAM (+ 7,65 Prozent auf 0,07 CHF), LEM (+ 7,08 Prozent auf 635,00 CHF) und Adval Tech (+ 6,97 Prozent auf 43,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Kudelski (-3,85 Prozent auf 1,25 CHF), UBS (-3,40 Prozent auf 40,33 CHF), BVZ (-3,03 Prozent auf 1 600,00 CHF), VP Bank (-2,75 Prozent auf 91,80 CHF) und Montana Aerospace (-2,31 Prozent auf 23,30 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8 325 376 Aktien gehandelt. Mit 308,406 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at