Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker

Zum Handelsschluss notierte der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 18 821,47 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent fester bei 18 772,07 Punkten in den Handel, nach 18 763,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 848,74 Punkte, das Tagestief hingegen 18 767,72 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.01.2026, stand der SPI noch bei 18 527,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SPI mit 17 391,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der SPI mit 17 038,80 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,18 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 848,74 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Evolva (+ 14,12 Prozent auf 0,97 CHF), Gurit (+ 13,28 Prozent auf 29,85 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 12,90 Prozent auf 7,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,67 Prozent auf 0,12 CHF) und Molecular Partners (+ 6,01 Prozent auf 3,62 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil SIG Group (-3,83 Prozent auf 12,06 CHF), Komax (-3,39 Prozent auf 71,30 CHF), Arbonia (-3,16 Prozent auf 5,52 CHF), OC Oerlikon (-2,90 Prozent auf 3,82 CHF) und Zug Estates B (-2,82 Prozent auf 2 410,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 731 669 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 323,375 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at