Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 19 998,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,505 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,265 Prozent stärker bei 19 984,64 Punkten, nach 19 931,89 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 902,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 027,90 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,67 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 18 882,16 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 18 377,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 679,99 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Comet (+ 11,69 Prozent auf 389,80 CHF), ams-OSRAM (+ 7,83 Prozent auf 19,15 CHF), Meier Tobler (+ 5,18 Prozent auf 32,50 CHF), Bellevue (+ 4,68 Prozent auf 7,16 CHF) und Tecan (N) (+ 4,29 Prozent auf 175,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-9,70 Prozent auf 45,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 5,50 CHF), Adval Tech (-9,01 Prozent auf 40,40 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF) und Addex Therapeutics (-6,10 Prozent auf 0,04 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4 375 122 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297,127 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at