Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der SPI stieg im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 17 311,06 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,248 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,60 Prozent auf 16 927,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 202,24 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 515,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 847,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 19 051,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der SPI 18 186,12 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 17 290,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,10 Prozent abwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 11,43 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,48 Prozent auf 0,64 CHF), BELIMO (+ 5,53 Prozent auf 658,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,10 Prozent auf 14,84 CHF) und Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Molecular Partners (-7,20 Prozent auf 3,35 CHF), Sonova (-5,85 Prozent auf 168,05 CHF), BB Biotech (-5,62 Prozent auf 42,85 CHF), Carlo Gavazzi (-4,94 Prozent auf 154,00 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 7 875 730 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,536 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at