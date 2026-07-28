Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende stärker

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 1,08 Prozent stärker bei 20 401,08 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,117 Prozent auf 20 207,08 Punkte an der Kurstafel, nach 20 183,54 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 20 207,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 402,86 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der SPI bei 19 954,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 537,94 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 16 649,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,83 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 402,86 Punkten. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 20,97 Prozent auf 461,50 CHF), Schweiter Technologies (+ 16,14 Prozent auf 349,00 CHF), Forbo International (+ 11,66 Prozent auf 881,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9,81 Prozent auf 141,00 CHF) und Sika (+ 9,77 Prozent auf 177,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil MindMaze Therapeutics (-5,56 Prozent auf 0,17 CHF), Curatis (-4,91 Prozent auf 21,30 CHF), Comet (-3,42 Prozent auf 333,00 CHF), Gurit (-3,32 Prozent auf 29,10 CHF) und Schlatter Industries (-3,21 Prozent auf 18,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 026 915 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 307,551 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at