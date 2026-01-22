Sulzer Aktie

SPI-Kursverlauf 22.01.2026 09:29:16

Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Grün

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am vierten Tag der Woche.

Um 09:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,76 Prozent auf 18 343,33 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,363 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,827 Prozent stärker bei 18 356,49 Punkten, nach 18 205,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 356,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 343,33 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,090 Prozent abwärts. Der SPI wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 18 098,52 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der SPI bei 17 351,42 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 16 267,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,554 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 18 069,15 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adval Tech (+ 5,29 Prozent auf 35,80 CHF), Sulzer (+ 3,02 Prozent auf 170,40 CHF), Komax (+ 2,87 Prozent auf 64,60 CHF), Ascom (+ 2,73 Prozent auf 4,89 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,68 Prozent auf 27,62 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 45,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,59 Prozent auf 0,67 CHF), Schlatter Industries (-5,88 Prozent auf 19,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,36 Prozent auf 0,15 CHF) und Groupe Minoteries SA (-4,24 Prozent auf 226,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 355 621 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,750 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

