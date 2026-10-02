Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Derzeit geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 19 342,94 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,435 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,187 Prozent leichter bei 19 295,06 Punkten, nach 19 331,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 295,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 342,94 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 2,75 Prozent zurück. Der SPI wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 20 183,85 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, notierte der SPI bei 20 206,84 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 17 117,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 4,05 Prozent auf 0,77 CHF), Molecular Partners (+ 3,89 Prozent auf 3,47 CHF), Huber + Suhner (+ 3,42 Prozent auf 187,60 CHF), Sensirion (+ 2,25 Prozent auf 90,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Feintool International (-5,08 Prozent auf 11,20 CHF), Schlatter Industries (-5,00 Prozent auf 19,00 CHF), StarragTornos (-3,94 Prozent auf 34,10 CHF), EvoNext (-3,60 Prozent auf 2,14 CHF) und SHL Telemedicine (-3,27 Prozent auf 1,04 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 171 873 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,442 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at