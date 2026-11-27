Am Morgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 20 860,31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,625 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,184 Prozent stärker bei 20 844,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 805,79 Punkten am Vortag.

Bei 20 844,00 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 860,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,74 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SPI 20 599,98 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 263,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 640,02 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,35 Prozent. Bei 21 440,74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 5,87 Prozent auf 15,50 CHF), VAT (+ 2,96 Prozent auf 494,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,80 Prozent auf 0,13 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,78 Prozent auf 5,18 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,76 Prozent auf 22,35 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Curatis (-5,33 Prozent auf 16,00 CHF), IVF HARTMANN (-4,63 Prozent auf 123,50 CHF), Feintool International (-4,29 Prozent auf 10,05 CHF), lastminutecom (-2,90 Prozent auf 8,72 CHF) und Orior (-2,46 Prozent auf 9,51 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 199 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 357,064 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at