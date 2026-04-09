Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Index-Performance im Blick
|
09.04.2026 09:29:08
Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 13 128,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,502 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,225 Prozent auf 13 142,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 113,43 Punkten am Vortag.
Bei 13 149,75 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 128,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,09 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 13 000,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 421,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 887,73 Punkten gehandelt.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,898 Prozent ein. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 1,05 Prozent auf 902,00 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 133,70 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 677,00 CHF), Nestlé (+ 0,39 Prozent auf 79,06 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 183,95 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-0,64 Prozent auf 44,72 CHF), Richemont (-0,33 Prozent auf 151,10 CHF), Alcon (-0,33 Prozent auf 61,00 CHF), Holcim (-0,29 Prozent auf 69,78 CHF) und Lonza (-0,20 Prozent auf 507,60 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 136 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,12
|-0,03%
|Alcon AG
|66,20
|-0,06%
|Amrize
|48,46
|-0,51%
|Holcim AG
|75,46
|-0,63%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,45
|0,30%
|Lonza AG (N)
|551,20
|-0,18%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,11
|-0,60%
|Richemont
|163,55
|-0,30%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|337,00
|-1,30%
|Swiss Life AG (N)
|974,40
|0,87%
|Swiss Re AG
|144,50
|-0,14%
|Swisscom AG
|735,00
|0,68%
|UBS
|35,04
|-0,96%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|616,80
|0,95%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 085,61
|-0,21%
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