Gute Stimmung in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,58 Prozent auf 13 867,26 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,559 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,615 Prozent auf 13 871,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 786,72 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 887,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 863,98 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 14 456,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 774,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 12 109,67 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 2,88 Prozent auf 162,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 81,62 CHF), Logitech (+ 1,69 Prozent auf 84,46 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 42,15 CHF) und Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 69,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swiss Re (-0,43 Prozent auf 138,15 CHF), Richemont (-0,21 Prozent auf 168,50 CHF), Geberit (-0,19 Prozent auf 538,00 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 76,18 CHF) und Amrize (+ 0,00 Prozent auf 31,01 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 184 673 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 300,430 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at