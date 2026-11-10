10.11.2026 12:54:38

Guterres: Aus für Kohle, Öl und Gas darf kein Tabu mehr sein

ANTALYA (dpa-AFX) - Der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas darf nach Ansicht von UN-Generalsekretär António Guterres nicht länger blockiert werden. "Es ist längst an der Zeit, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht länger als Tabu oder unlösbares Problem zu betrachten", sagte Guterres auf der Weltklimakonferenz in Antalya. "Wir müssen hier auf der Konferenz dazu übergehen, die Abkehr nicht nur zu diskutieren, sondern stattdessen damit zu beginnen, sie zu organisieren, zu finanzieren und umzusetzen."

Auf der Klimakonferenz vor drei Jahren in Dubai einigte sich die Weltgemeinschaft erstmals auf eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas, durch deren Verbrennung die Klimakrise maßgeblich verursacht wird. In Brasilien scheiterten die Staaten jedoch auf dem Gipfel im vergangenen Jahr daran, sich einstimmig auf einen gemeinsamen Fahrplan dafür zu einigen. Stattdessen erarbeitete die brasilianische Präsidentschaft der letzten Konferenz einen freiwilligen Fahrplan, der Guterres nun übergeben wurde.

Dieser nannte den Plan eine gute Basis. "Lasst uns Antalya mit klaren nächsten Schritten verlassen, um diesen Fahrplan voranzubringen", betonte Guterres. "Wir müssen der Welt einen Grund geben, an die in Dubai getroffene Einigung zur Abkehr von fossilen Energieträgern zu glauben."/swe/DP/jha

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