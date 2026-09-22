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22.09.2026 16:10:38

Guterres: 'Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft: haben'

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat mit drastischen Worten für einen verantwortungsvolleren Umgang mit künstlicher Intelligenz plädiert. "Killerroboter dürfen keinen Platz in unserer Zukunft haben", sagte Guterres in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York.

Künstliche Intelligenz könne zwar Medizin, Wissenschaft und Entwicklung voranbringen. Die Gefahr liege jedoch in Technologie "ohne Verantwortlichkeit", fehlender Aufsicht und intransparenter Entscheidungen. Guterres forderte die Staaten mit den größten KI-Kapazitäten auf, gemeinsam Sicherheitsstandards zu entwickeln, Risiken transparenter zu machen und unabhängige Kontrollmechanismen zu schaffen./apo/DP/mis

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