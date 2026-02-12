Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|
12.02.2026 07:00:37
Gutes Ergebnis der Glarner Kantonalbank im ESAF-Jahr 2025
|
Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung
Glarus, 12. Februar 2026 – Die Glarner Kantonalbank verzeichnet für das Geschäftsjahr 2025 ein gutes Ergebnis. Der Reingewinn beträgt 21,8 Mio. Franken und die Bilanzsumme erhöht sich auf 9,2 Mrd. Franken. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine unveränderte Dividendenausschüttung von einem Franken pro Aktie.
Die Glarner Kantonalbank kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurückblicken. Nach einem herausfordernden ersten Halbjahr konnte die Bank in der zweiten Jahreshälfte das Ergebnis massgeblich steigern. Trotz des einmaligen Aufwands als Königspartner des ESAF 2025 Glarnerland+ erzielte die Bank einen Geschäftserfolg von 25,9 Mio. Franken, woraus ein Reingewinn von 21,8 Mio. Franken resultiert. Mit der Lancierung von glarix.ch – der Plattform für alle digitalen GLKB Retailangebote – sowie dem Relaunch der Website glkb.ch wurden zwei wichtige Projekte der Glarner Kantonalbank im vergangenen Jahr abgeschlossen.
Gutes operatives Ergebnis
Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft kann die Bank eine Zunahme von 3,1 Prozent auf 17,9 Mio. Franken verzeichnen. Dazu beigetragen hat einerseits das Anlagegeschäft (+7,0 %) dank höherer Kundenaktivitäten und einer Zunahme der verwalteten Vermögen. Andererseits haben sich auch der Kommissionsertrag aus dem Kreditgeschäft (+8,4 %) wie auch aus dem übrigen Dienstleistungsgeschäft (+11,1 %) erfreulich entwickelt. Belastend wirken sich hingegen höhere Kommissionsaufwände aus.
Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft beträgt 18,8 Mio. Franken, was eine Verbesserung von 13,5 Prozent bedeutet. Während die Erträge aus Devisenswaps das Handelsergebnis stärken, wirken sich die Aufwände negativ auf das Zinsergebnis aus.
Geschäftszweig bitubi entwickelt sich weiterhin stark
Kosten konnten reduziert werden
Bilanzsumme wächst auf 9,2 Mrd. Franken
Per Ende Jahr 2025 weist die Bank einen Eigenmitteldeckungsgrad von 241,6 Prozent aus, was deutlich über der Vorgabe des Kantonalbankgesetzes von 165 Prozent liegt. Die Gesamtkapitalquote beträgt entsprechend 19,3 Prozent (Vorjahr 18,5 %). Die kontinuierlichen Kapitaloptimierungsmassnahmen tragen zu einer Erhöhung der CET1 Ratio auf 12,0 Prozent bei.
Unveränderter Dividendenantrag und 13 Mio. Franken für die öffentliche Hand
Bei Genehmigung der Dividende durch die Generalversammlung fliessen mit der Abgeltung für die Staatsgarantie, den Steuern und der beantragten Dividendenausschüttung 13 Mio. Franken an die öffentliche Hand.
Strategische Kennzahlen per Ende 2025
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2275238
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2275238 12.02.2026 CET/CEST
