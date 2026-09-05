05.09.2026 07:26:38

Gutes Lese-Wetter: Rotweine sind Gewinner des Jahrgangs

MAINZ (dpa-AFX) - Kleine, hochreife und gesunde Trauben mit dicken Häuten: "Rotweine könnten die Gewinner des Jahrgangs werden", sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim.

Ob Rot oder Weiß: "Viel ist schon gelesen - bis auf den Riesling." Die Lese hatte in diesem Jahr so früh begonnen wie nie zuvor.

Gelesene Trauben haben "Super-Qualtität"

Da auch für die nächsten zwei Wochen kein kräftiger Niederschlag vorausgesagt werde, sei weiterhin mit optimalen Lese-Bedingungen zu rechnen, sagte Büscher. "Was bisher eingeholt wurde, hat eine Super-Qualität."

Allerdings gebe es sehr große Reife-Unterschiede in den einzelnen Weinbergen. Grund sei die unterschiedliche Wasserversorgung. "Starke Trockenheit hemmt die Reifeentwicklung." Manche Weinberge bräuchten daher etwas länger bis zur Lesereife.

Rotwein mit viel Aroma und Farbe

Der trockene und heiße Supersommer mit der kräftigen Sonneneinstrahlung sei den roten Trauben wie Spätburgunder besonders zugutegekommen. Diese Weine seien auch international immer stärker gefragt. Kleine Beeren mit vergleichsweise dicken Häuten ließen viel Aroma und Farbe erwarten. Die Trauben seien zudem "sehr gesund und reif."

Aber auch die südländischen Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah, die in Deutschland immer häufiger zu finden seien, profitierten. Trotz des Trends zu leichten Weißweinen wird in Deutschland noch auf rund einem Drittel der Fläche Rotwein angebaut, wie Büscher sagte./irs/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:24 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen