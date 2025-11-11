TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
11.11.2025 16:22:22
Guyana: TotalEnergies Becomes Operator with a new Offshore Exploration License
Download the Press ReleaseParis, November 11, 2025 – TotalEnergies (40%, operator) and its partners QatarEnergy (35%) and Petronas (25%) have signed a production sharing contract for Block S4 with Guyana’s Ministry of National Resources represented by His Excellency Vickram Bharrat, following the block’s 2023 award in the Guyana 2022 Licensing Round.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
|31 640,00
|1,67%
|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
|55,00
|0,00%
|TotalEnergies
|55,72
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.