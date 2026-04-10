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GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung



10.04.2026 / 18:30 CET/CEST



Sehr geehrte Damen und Herren Anbei erhalten Sie die Medienmitteilung der Bossard Holding AG vom 10. April 2026. Medienmitteilung (PDF) Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations. Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier: Abmelden Mit freundlichen Grüssen, Bossard Holding AG

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