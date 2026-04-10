Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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10.04.2026 18:30:53

GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung

Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung

10.04.2026 / 18:30 CET/CEST

Sehr geehrte Damen und Herren    

Anbei erhalten Sie die Medienmitteilung der Bossard Holding AG vom 10. April 2026.

 

Medienmitteilung (PDF)

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

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Mit freundlichen Grüssen,

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel.:            +41 41 749 65 86
Fax:            +41 41 749 60 21
www.bossard.com


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 65 86
Fax: +41 41 749 6021
E-Mail: investor@bossard.com
Internet: www.bossard.com
ISIN: CH0238627142
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306716

 
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2306716  10.04.2026 CET/CEST

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