GVA TECH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GVA TECH präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren -19,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GVA TECH im vergangenen Quartal 400,4 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GVA TECH 357,8 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at