GVK Power Infrastructure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GVK Power Infrastructure lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

GVK Power Infrastructure vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,830 INR je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -5,320 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GVK Power Infrastructure ein EPS von 3,58 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 805,30 Millionen INR – eine Minderung um 89,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,02 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at