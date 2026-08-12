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12.08.2026 06:31:29
Gwangju Shinsegae: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Gwangju Shinsegae hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1586,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1246,00 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,35 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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