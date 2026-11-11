Gwangju Shinsegae hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gwangju Shinsegae hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1305,86 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1110,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gwangju Shinsegae im vergangenen Quartal 44,08 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gwangju Shinsegae 41,38 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at