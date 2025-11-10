Gwangju Shinsegae präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gwangju Shinsegae hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1064,19 KRW gegenüber 1223,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,90 Prozent zurück. Hier wurden 41,38 Milliarden KRW gegenüber 43,06 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

