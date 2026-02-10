|
10.02.2026 06:31:29
Gwangju Shinsegae präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gwangju Shinsegae lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1845,25 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1553,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 52,84 Milliarden KRW, gegenüber 53,15 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,59 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5523,06 KRW, nach 5962,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 184,21 Milliarden KRW gegenüber 183,58 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
