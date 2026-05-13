Gwangju Shinsegae stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gwangju Shinsegae hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1689,67 KRW gegenüber 1419,00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,71 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 45,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at