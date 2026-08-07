GWilli-Food International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GWilli-Food International hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,640 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at