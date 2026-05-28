GWilli-Food International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GWilli-Food International hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,46 USD. Im letzten Jahr hatte GWilli-Food International einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GWilli-Food International einen Umsatz von 40,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at