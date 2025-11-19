GWilli-Food International präsentierte Quartalsergebnisse

GWilli-Food International lud am 17.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

GWilli-Food International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at